Выявлены новые опасности электронных сигарет для молодых людей

Американские ученые нашли еще больше опасностей в курении электронных сигарет. Исследование показало, что курение электронных сигарет грозит молодым людям риском развития бронхита и одышки. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Thorax .

Во время исследования, ученые изучили данные с 2014 по 2018 год. Участники были опрошены четырьмя волнами об употреблении табачных изделий и сопутствующих симптомом. Самыми частыми симптомами стали проявления бронхита. Процент молодых людей, жалующихся на них составлял от 19% до 26%, причем с каждой волной он только рос.

Ученые определяли хрипы студентов как свист в груди. За одышку считалось, если у исследуемых сильно сбивалось дыхание после ускоренного движения. Как симптомы бронхита фиксировались: ежедневный кашель в течение 3 месяцев подряд, скопление жидкости в легких.

Хрипы встречались на 81% чаще у курящих молодых людей. Риск возникновения симптомов бронхита был на 50% выше, а одышки – на 78%.

Проведенная позже корректировка на одновременное курение сигарет и пассивное воздействие электронных сигарет немного изменила корреляцию в меньшую сторону.