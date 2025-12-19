Выйди и не возвращайся: роковое СМС в телефоне Ларисы Долиной заставило написать заявление

Певица Лариса Долина направила заявление о мошенничестве с ее квартирой в Москве лишь после получения требования от лица, считающего себя новой собственницей жилья. Об этом свидетельствуют материалы судебного дела, сообщает ТАСС .

Как следует из документов, 3 августа 2024 года Долина обратилась в ОМВД по району Хамовники. Поводом для визита стали письменные сообщения от Полины Лурье с призывом передать ей квартиру и покинуть помещение. Ранее артистка не информировала правоохранительные органы о потенциальном преступлении.

На основании этого заявления следствие возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве. Ларису Долину официально признали потерпевшей, а на спорный объект недвижимости суд наложил обеспечительный арест. Этот шаг был направлен на сохранение статус-кво до окончательного решения по принадлежности квартиры.

В настоящее время вопрос о праве собственности на апартаменты решается в рамках отдельного гражданского судопроизводства. Параллельно продолжается досудебное расследование по уголовному делу.

