«Выкарабкиваться из холодной ямы» Москва начнет к выходным: синоптик рассказала о погоде на неделю
Наступившая рабочая неделя заставит москвичей вспомнить середину весны. Как рассказала РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова, столбики термометров опустятся до значений, которые скорее характерны для конца апреля, чем для преддверия лета. В первой половине недели воздух будет прогреваться примерно до плюс 13–17 градусов, а во второй не поднимется выше плюс 14. При этом сравнивать текущую обстановку с осенней специалист не стала, подчеркнув, что определяющую роль играет высота солнца — сейчас оно находится достаточно высоко, и это заметно отличает нынешнюю погоду от осенней пасмури.
Самый холодный день придется на пятницу, 29 мая: днем ожидается всего плюс 10–12 градусов, а ночью температура опустится до плюс 5–8. По словам Макаровой, «выкарабкиваться из холодной ямы» столица начнет в субботу-воскресенье — тогда воздух прогреется до плюс 15, а к концу первой пятидневки июня столбики термометров и вовсе поднимутся до плюс 24–26 градусов.