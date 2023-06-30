«Выкупают просто за секунду»: москвичи не успевают за «Тройкой» со «Смешариками»

Проездные карты «Тройка», выпущенные к 20-летию мультфильма «Смешарики» с соответствующим дизайном, снова стали доступны для покупки, сообщает ТАСС.

На лицевой стороне «Троек» расположены герои из уже получившего статус культового отечественного мультфильма: Лосяш, Крош, Кар-Карыч, Нюша, Ежик и Бараш.

Однако россияне негодуют и заявляют, что карт не хватает на всех. Повторный ограниченный тираж проездных карт в сувенирных магазинах столичного метрополитена и на сайте дептранса Москвы раскупают очень быстро.

При первом появлении в продаже карты стоили 120 рублей, а перекупщики просили за них уже тысячу. И хотя глава дептранса Максим Лексутов предупреждал горожан о том, что повторный тираж лимитирован, многим желанный проездной не достался. А вот у спекулянтов на руках теперь сотни экземпляров.

«Кому не достались карты из-за барыг, пишите в дептранс обращение. Не ленитесь. Если таких будет несколько десятков, то они наконец-то задумаются о введении лимита на продажу»; «Карты выкупают просто за секунду, передо мной женщина купила 120 штук их. По 20 карт с каждым персонажем»; «Запретите оптовые покупки троек, это уже невозможно», — прокомментировали новость россияне.

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