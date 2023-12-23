«Вылечиться от рака можно в любом возрасте»: выяснилось, когда Николай Дроздов пойдет на поправку

Известный российский биолог и в прошлом ведущий телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов последнее время боролся с онкологическим заболеванием — у него выявили рак предстательной железы.

Дроздов ответственно подошел к лечению: проходил курсы химиотерапии, принимал лекарства, пил витамины и придерживался диеты. Благодаря этому ученый пошел на поправку, сообщил SHOT.

Врач общей практики Мария Беляева рассказала, сможет ли биолог выйти в длительную ремиссию, учитывая его возраст — Дроздову уже 86 лет.

«По данным исследований, выживаемость после рака предстательной железы довольно высокая, особенно если заболевание выявлено на ранней стадии. При вовремя начатом лечении можно говорить о благоприятном прогнозе», — пояснила Беляева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, несмотря на высокую вероятность длительной ремиссии, возраст будет давать о себе знать.

«Нужно тщательно проходить обследования и соблюдать рекомендации врачей. Вылечиться от рака можно в любом возрасте, но при отсутствии тяжелой сопутствующей патологии и при не сильно запущенной стадии онкологического заболевания», — заключила собеседница.

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