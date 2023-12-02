Вылетавший на саммит по глобальному потеплению в Дубай самолет вмерз в полосу аэропорта Мюнхена

Как передает Shot, инцидент произошел в субботу, 2 декабря, в аэропорту Мюнхена. Причиной ЧП стал мощнейший снегопад, обрушившийся на столицу Баварии.

В сеть попали кадры, на которых белый лайнер вмерз во взлетно-посадочную полосу задними шасси, из-за чего борт сильно накренило в сторону хвостового оперения.

Самолет, который должен был отправиться на климатический саммит в Дубай в ОАЭ, не смог покинуть полосу в аэропорту Мюнхена из-за мощного снегопада, охватившего ряд регионов и областей Германии, - приводится в публикации.

Фото: [ скриншот с видео ]

В настоящее время на месте работают экстренные службы, пытающиеся привести в нормальное положение воздушное судно. Все иллюминаторы крылатой машины покрыты слоем льда и снега.