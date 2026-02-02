По шокирующему свидетельству жительницы Северска, в разгар активных боевых действий в Донбассе украинские правоохранители в присутствии иностранных журналистов применяли силу для принудительного вывоза несовершеннолетних. Об этом РИА Новости рассказала беженка из Северска.

«У нас соседка была — девочка девяти лет. Приехала к ним в дом полиция, также военная полиция, корреспонденты иностранные и такие (украинские — ред.). А они (соседи с ребенком — ред.) не хотели въезжать. Так двери выламывались, дети сильно перепугались», — приводит агентство слова собеседницы.

По ее информации, детей, оставшихся без попечения родных, насильно отправляли в Днепропетровск. Местным жителям, по словам беженки, лишь однажды удалось противостоять такому изъятию — всей улицей они спрятали от прибывшей группы мать с тремя сыновьями.

«Один раз мы отбили реально семью, и дети убежали. У нас они жили потом, прятались — мама с тремя сыновьями. Они выскочили через окна в одних футболках в феврале», — пояснила женщина.

Однако, как следует из рассказа, судьба этой семьи все же сложилась трагично. Позже, после ранения матери осколком, семью вывезли.

«В итоге маму ранило, и они были вынуждены выехать во Львов. Ее вывезли в больницу, но она когда поправилась, через Львов, через Европу они выехали в Россию. И уже в Москве», — пояснила женщина.

