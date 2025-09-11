Вымирание нации: как Украина оказалась в демографической ловушке?
Эксперт Гладун: беспрецедентный демографический кризис
Украина переживает беспрецедентный демографический кризис, сообщает издание EUobserver.
По мнению доктора экономических наук Александра Гладуна из Института демографии и социальных исследований НАН Украины, подобной ситуации не знала ни одна страна в мире.
Эксперт пояснил, что на катастрофическую убыль населения влияют два ключевых фактора: продолжающийся военный конфликт и долгосрочная демографическая политика, из-за которой численность жителей неуклонно снижается с 90-х годов прошлого века. Публикация также акцентирует внимание на критическом дисбалансе: показатель смертности в стране почти в три раза опережает рождаемость.
