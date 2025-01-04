Вынесение приговора Трампу по делу о фальсификации назначено на 10 января

В Нью-Йорке судья назначил дату вынесения приговора Дональду Трампу по делу о подделке деловой документации. Об этом стало известно из сообщения РИА Новости, которое ссылается на соответствующий судебный документ.

Стало известно, что суд постановил, чтобы республиканец предстал перед судом в назначенный день.

Напомним, в мае 2024 года присяжные признали Трампа виновным по 34 эпизодам фальсификации деловой документации в рамках первого уголовного дела. Республиканца обвиняли в том, что он подделал деловые документы, чтобы скрыть выплату $130 000 за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс, с которой, по его словам, у него был роман.

Если Трамп будет признан виновным, ему грозит до 4 лет лишения свободы.