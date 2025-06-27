Выпавший из катера в Химках ребенок найден мертвым

В Химках завершили поиски ребенка на канале имени Москвы, куда он упал с катера. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, мальчик погиб.

Ребенка искали на протяжении пяти часов. Все это время у спасателей была надежда найти мальчика живым, но ожидания не оправдались. Спасатели сообщили, что ребенок погиб.

Как передает SHOT, по свидетельствам очевидцев, находившихся на проходившем мимо теплоходе, катер двигался на высокой скорости, когда врезался в бетонное ограждение. На крутом повороте ребенка выбросило за борт. Критической деталью стало отсутствие спасательного жилета — обязательного средства безопасности для детей на воде.

Кроме того, по некоторым заявлениям, отец мальчика, находившийся с ним в катере, не прыгнул за сыном. Попытку спасти ребенка предприняла случайная свидетельница с берега — девушка бросилась в воду, но сильное течение помешало ей добраться до тонущего мальчика.

В отношении отца, управлявшего катером, возбуждено уголовное дело по статье 263.1 УК РФ (нарушение правил эксплуатации водного транспорта). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Московская транспортная прокуратура взяла дело на особый контроль.

Ранее появились и другие подробности инцидента с катером и выпавшим из него ребенком в Химках.