Появились подробности инцидента с катером и выпавшим из него ребенком в Химках

Пятилетний мальчик выпал из катера на канале имени Москвы в подмосковных Химках в результате резкого маневра, сообщил телеграм-канал SHOT.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пятилетний мальчик упал в воду. Его поиски продолжаются уже почти три часа. Отмечалось, что судно врезалось в теплоход, однако новые данные опровергли эту версию.

По предварительным данным, за рулем маломерного судна находился отец ребенка. Мужчина во время движения совершил резкий маневр, в результате чего мальчик упал за борт. Кроме того, пишет SHOT, на ребенке не было спасательного жилета. Само судно столкнулось с берегом.

В связи с инцидентом правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения правил эксплуатации водного транспорта и правил движения. На месте инцидента работают специалисты муниципальной службы «ХимСпас», водолазы Московской областной противопожарно-спасательной службы, психологи МЧС РФ и инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Подмосковью.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе за сутки в разных городах утонул подросток и четырехлетний малыш.