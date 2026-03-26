Выплату для инвалидов после вакцинации проиндексировали с 1 января 2026 года

Минздрав России напомнил о новом размере ежемесячной денежной компенсации, которую получают граждане, ставшие инвалидами из-за поствакцинальных осложнений. Соответствующее разъяснение содержится в письме ведомства от 16 февраля 2026 года.

С января 2026 года сумма выплаты установлена в размере 1 841,6 рубля. В документе также приводится алгоритм расчета, позволяющий определить размер компенсации с учетом индексации и других факторов.

Выплата предназначена для граждан, у которых после вакцинации развились тяжелые последствия, приведшие к инвалидности. Компенсация носит ежемесячный характер и предоставляется независимо от других мер социальной поддержки.

В письме Минздрава также детализирован порядок начисления суммы, что помогает избежать ошибок при ее расчете. Актуальный размер действует с начала 2026 года.