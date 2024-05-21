Выплаты для подмосковных семей из средств маткапитала выросли

Более 40 тысяч семей в Москве и Подмосковье области получают ежемесячную выплату из средств маткапитала. В этом году она стала больше, поскольку ее размер зависит от прожиточного минимума на ребенка в регионе. С января в Московской области она составляет 17 747 рублей.

В Отделении СФР по Москве и Московской области обращают внимание, что для назначения данной выплаты среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратную величину регионального прожиточного минимума на душу населения (в Московской области — 36 592 рубля).

Выплату можно получить на каждого ребенка до 3 лет, если средний доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов. Имущественная обеспеченность родителей при этом не учитывается