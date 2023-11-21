«Выплюнул карту и перешел в нерабочий режим»: банкомат отобрал у москвича миллион рублей

18 ноября житель столицы Антон Ж. с супругой пришел в отделение банка, чтобы оформить вклад на 1,5 млн рублей, но менеджер предложил внести деньги на счет через банкомат, а уже потом открыть депозит в мобильном приложении. С этого момента все пошло не по плану.

«Засовываем в банкомат карту, кладем в приемный лоток 500 тыс. рублей, он считает, нажимаем кнопку «доложить купюры», так как менеджер заверил, что единоразово можно внести до 1,5 млн. Докладываем еще миллион, лоток закрывается. Затем высвечивается надпись, что мы использовали слишком много купюр. Банкомат зависает, а нам приходит СМС о зачислении 500 тыс. рублей. Менеджер что-то потыкал, устройство выплюнуло карту и перешло в нерабочий режим», — рассказал пострадавший корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сотрудник банка, продолжил наш собеседник, начал составлять заявку, записал номер банкомата и сказал не волноваться: деньги никуда не исчезнут, а в ближайшем времени будет инкассация. Средства пообещали пересчитать и зачислить на счет, изучив записи с камер наблюдения. Решиться вопрос, по словам менеджера, должен был за два календарных дня.

Фото: [ Из личного архива Антона Ж. ]

На следующий день инкассация и правда была в отделении, банкомат снова начал работать. Однако средства не поступили на счет ни в эту дату, ни еще через 24 часа.

«Через два дня мы пришли в банк с вопросом, где деньги, когда их ждать. Но менеджер не смог дозвониться до специалиста, который занимался нашей проблемой. Выяснилось, что он находится в Барнауле и не отвечает из-за разницы в часовых поясах. В итоге нам сказали, что ждать придется намного дольше, чем два календарных дня», — подчеркнул Антон Ж.

Спустя три дня с момента инцидента ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки. Никаких новостей от финансовой организации не поступало.

В Альфа-банке нашему корреспонденту не смогли быстро прояснить ситуацию, но пообещали разобраться с ней в оперативном режиме и предоставить комментарий спустя время.

Ранее стало известно, что Альфа-банк откроет два филиала в Китае.