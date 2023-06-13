«Выполнял маневр»: выяснилось, что привело к смертельному падению опытного парашютиста в Подмосковье
Тренер Ниязов раскрыл подробности гибели парашютиста Цыганова в Коломне
Фото: [Социальные сети]
На аэродроме Коробчеево в Коломне насмерть разбился парашютист, сообщает SHOT. Директор сети медицинских компаний «Инвитро» в Рязани, 52-летний Сергей Цыганов выполнял прыжок с Ми-8.
По данным журналистов, Цыганов — бывший владелец радиостанций «Европа Плюс Рязань» и «Русское радио — Рязань».
Главный тренер сборной России по парашютному спорту Вадим Ниязов сообщил, что погибший был достаточно опытным парашютистом. Причиной его гибели стала его собственная ошибка пилотирования.
«На счету у Сергея Цыганова 1800 прыжков. Он выполнял маневр перед приземлением и не справился с управлением. Достаточно жестко ударился о землю, у него были переломы. Впоследствии, к сожалению, парашютист скончался в больнице», — рассказал Ниязов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Ранее мы писали, что в Коломне опытный парашютист поторопился сделать свой прыжок и погиб.