«Выполнял маневр»: выяснилось, что привело к смертельному падению опытного парашютиста в Подмосковье

«На счету у Сергея Цыганова 1800 прыжков. Он выполнял маневр перед приземлением и не справился с управлением. Достаточно жестко ударился о землю, у него были переломы. Впоследствии, к сожалению, парашютист скончался в больнице», — рассказал Ниязов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».