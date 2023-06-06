Подмосковье нарастило объем производства копченых колбас

В Московской области на восемь процентов увеличился объем производства копченых колбасных изделий, сообщили в областном Минсельхозпроде. Такие данные получились за первый квартал этого года, всего было произведено более 16 тысяч тонн продукции.

Зампред Правительства региона Георгий Филимонов, который курирует ведомство, отметил, что эти результаты составляют 10% от объема по всей стране и 23% — в ЦФО. В министерстве также перечислили крупных региональных производителей колбасных изделий — АО «Мясокомбинат «Клинский», АО «Черкизово-Кашира», ООО «СолеРамичи».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение об открытии нового производства с компанией из Индии.