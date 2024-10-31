Выпуск поллитровых алюминиевых банок в РФ решено прекратить

Ведущий производитель алюминиевой тары в России, компания «Арнест», снимает со своих линий выпуск банок объемом в 0,5 литра. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Теперь как пиво, так и любые другие напитки перестанут разливать в РФ в алюминиевые банки объемом в поллитра. Предприятия перейдут на тару, которая будет иметь объем в 0,45 л.

Сама компания заявила, что на протяжении ряда лет спрос на такую алюминиевую тару, которая имеет чуть меньший объем, все повышается, а крупные производители напитков стали переходить на объем в 0,45 л еще восемь лет назад. Этим и объясняется окончательный отказ от выпуска поллитровых банок.

Ранее эта компания запустила новую линию на производстве в Московской области по выпуску крышек для банок из алюминия. Благодаря этому предприятие в Наро-Фоминске сможет выпускать каждый год более чем семь миллиардов алюминиевых крышек. Такая цифра заметно снизит приобретение данного типа продукции за рубежом.