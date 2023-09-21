Последний звонок для школьника из Донецка чуть не стал последним днем его жизни. Об обстреле ВСУ в тот день пишет агентство «РИА Новости» .

Стало известно, что еще в мае Вооруженные силы Украины нанесли удары по микрорайону Абакумова, расположенному в Донецке. Сообщается, что в день обстрела для школьников организовали последний звонок. Об этом рассказал один из учеников. Шестнадцатилетний Мирослав Биняев отделался ранениями.

По его словам, в тот майский день он шел вместе со своим другом на остановку. Однако их разговор ни о чем прервал первый взрыв. Они сумели вовремя сориентироваться и сразу же побежали в школу для того, чтобы укрыться.

К слову, юноша не сразу понял, что получил ранение. Причиной этому послужило шоковое состояние. Врачи смогли достать все осколки, которые попали и в друга Мирослава.