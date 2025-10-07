Выпускникам школ посоветовали, куда поступать

Министр труда посоветовал выпускникам присмотреться к IT, сфере услуг, рабочим профессиям и не только. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков в беседе с РБК .

Глава Минтруда Антон Котяков рекомендовал школьникам, поступающим после 2026 года, обратить внимание на четыре направления: IT, гостеприимство, рабочие специальности и здравоохранение/соцзащиту. Он считает, что именно эти сферы будут востребованы в ближайшие годы. Котяков подчеркнул, что IT-сфера останется в приоритете благодаря цифровизации.

Также стоит учитывать подъем внутреннего туризма, стимулирующий развитие сферы гостеприимства. Востребованными будут и рабочие специальности, особенно связанные с современным оборудованием, а также специалисты в здравоохранении и социальной поддержке. Министр отметил, что подготовка к поступлению сейчас начинается уже за три-четыре года до окончания школы.

Ранее политолог назвал главную проблему американских студентов.