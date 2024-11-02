Выпускники Тимирязевской академии смогут трудоустроиться в агрофирму Коломны

«Агрофирма Партнер» г.о. Коломны подписала договор о сотрудничестве с РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева. Теперь студенты академии смогут проходить на предприятии практику и в будущем попасть в ряды сотрудников.

Гендиректор предприятия Василий Блокин-Мечталин и ректор академии Владимир Трухачев поставили подписи на важном соглашении и пожали руки. Одного из выпускников уже приняли: он пополнит коллектив коломенского предприятия в 2025 году в качестве селекционера.

Гостям из подмосковной Коломны также провели экскурсию по академии. Василий Блокин-Мечталин остался под приятным впечатлением от изучения университета, где для студентов оборудовали все необходимое. Особенно он отметил испытательные и селекционные площадки, теплицы и современные лаборатории.

Примечательно, что студенты академии могут похвастаться стабильным получением стипендии имени А.Т. Болотова, учрежденной агрофирмой. Выплаты производят отличившимся и успешным ученикам кафедры ботаники, семеноводства, селекции и многих других.