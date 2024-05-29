Выпускниц в Воронеже довели до истерики, заставив снимать трусы и лифчики перед сдачей ЕГЭ

Как передает Mash, скандал разразился накануне в Воронеже, где в одной из школ выпускников перед ЕГЭ заставили заголяться вплоть до снятия нижнего белья.

Как приводится в публикации, причиной такого фактического издевательства над учениками стали претензии руководства общеобразовательного учреждения, что вещи выпускников при проходе на территорию школы через металлоискатель якобы звенели.

«Учеников школы в Воронеже перед экзаменом заставили вытаскивать косточки из лифчиков, снимать пирсинг и откреплять цепочки на стрингах. Об этом рассказали сами дети. Ученицы в истерике, родители в шоке, так как впереди еще две недели экзаменов», — пишет Mash.

Сообщается, что сотрудники контроля не жалели всех, цеплялись даже к ученикам с брекетами, допустив их к сдаче через час после начала экзамена. Все это время выпускники толпились на посту охраны.

«"Вы предлагаете мне снять лифчик?" В ответ они промолчали. А классная руководительница сказала, что нужно снять, если "хочешь сдавать"», — рассказала Baza одна из учениц.

В итоге, ребенку пришлось снимать нижнее белье прямо при всех на улице. После этого у девочки началась самая настоящая истерика. Другой школьнице пришлось сорвать украшение с нижнего белья, чтобы пройти в школу.

Сообщается, что произошедший инцидент дошел до Минобразования Воронежской области. Ведомством запрошены съемки камер видеонаблюдения из школы. По факту произошедшего после жалоб родителей начата проверка и правоохранителями.