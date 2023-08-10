Выпускница из Балашихи получила школьный аттестат во время прыжка с парашютом

Выпускнице из городского округа Балашиха вручили аттестат, когда она прыгала с парашютом.

Выпускнице из городского округа Балашиха вручили аттестат, когда она прыгала с парашютом. Девушка стала первой, кто прошел подобную процедуру во время падения с большой высоты.

Жительница муниципалитета Даниэль Глебова не смогла присутствовать на выпускном, чтобы получить документ в торжественной обстановке. Тогда девушка решила запечатлеть этот момент каким-то необычным образом. А идею получить аттестат во время прыжка с парашютом предложили товарищи с аэродрома.

Даниэль попросила местного оператора вручить ей документ и снять момент на камеру. Как поделилась сама девушка, с первого раза выхватить из рук товарища аттестат не вышло, но со второй попытки все прошло успешно.

Этот прыжок с парашютом не был первым в жизни жительницы Подмосковья. Она начала заниматься этим видом спорта еще в мае 2022 года. За это время она совершила более 165 прыжков.