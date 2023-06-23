Выпускница из Дубны выиграла почти миллион рублей в конкурсе грантов

Победительница отметила, что деньги потратит на реализацию своей экологической инициативы «Другая планета». Ее проект включает квесты, дни самоуправления с познавательными лекциями и акциями, видеоподкасты о профессиях, связанных с окружающей средой.

Кроме того, девушка планирует организовать огромную базу студенческих портфолио, где компании сами смогут выбирать себе будущих сотрудников.

С победой Марию в таком престижном образовательном конкурсе поздравил временно исполняющий полномочия главы Дубны Максим Тихомиров.

«Поздравляю Марию и горжусь, что в нашем университете есть такие талантливые студенты и выпускники, которые своими проектами делают мир лучше», - написал Тихомиров в своих социальных сетях.

Отметим, что Буфалова в этом году окончила направление «Экология и природопользование». Она является активной участницей проектов «Эковуз», «Экошкола», «Экознание». Третий год работает в общественной организации «ЭКА», является помощницей куратора проекта «Экокласс».