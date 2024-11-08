Выпускница воскресенской гимназии устроилась учителем в родную школу

Жительница Воскресенска Анастасия Абдолина закончила МОУ «Москворецкая гимназия» и отучилась на педагога в университете. Сразу после этого она вернулась в стены родной школы, но уже в качестве учителя физики.

В своей работе Анастасия Абдолина старается создавать атмосферу, в которой дети идут на открытый диалог и живо интересуются предметом. Как и для любого педагога выпускнице важно вовлечь учеников и передать знания, которые пригодятся им в дальнейшем.

Как отметила Абдолина, родное учреждение позволяет ей реализоваться как профессионалу и почувствовать, что учитель — это не только работа, но и призвание.

«В этой школе я училась сама. Честно признаюсь, очень скучала по ней. Как только я поступила в педагогический университет, я сразу решила, что вернусь в родную школу. Я даже целевое брала именно сюда», – поделилась Анастасия.

Абдолину тепло приняли в коллективе, ведь многие в гимназии помнят ее еще ученицей. Бывшие педагоги теперь стали коллегами, отзывчивыми и готовыми уверенно работать на благо детей и их будущего.