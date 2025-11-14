Выпускной молодых участников медицинского проекта провели в Ленинском округе

Во Дворце культуры Видного состоялся торжественный выпуск второй группы школьников, завершивших обучение в уникальном медицинском проекте «Пора все знать».

Семнадцать старшеклассников из образовательного центра «Успех» получили дипломы и поздравления от почетных гостей — заместителя главы Ленинского округа Ивана Гетмана, начальника Управления образования администрации округа Натальи Киселевой и главного врача Видновского перинатального центра Тамары Белоусовой.

Особенностью проекта стал отказ от традиционного формата лекций в пользу живого диалога с практикующими специалистами высшей категории. В течение месяца школьники обучались у акушеров-гинекологов, эндокринолога, психолога и анестезиолога-реаниматолога, осваивая не только теорию, но и практические навыки оказания первой помощи и основ реанимации.

«Поздравляю всех вас, дорогие ребята, от всей души желаю каждому успехов и новых достижений. Очень ценно, что вы выбрали медицинское направление. Однако наш проект говорит о более универсальных ценностях – о здоровом образе жизни, и он важен для каждого из вас, независимо от того, свяжете ли вы будущее с медициной», — заявил заместитель главы Ленинского городского округа Иван Гетман.

Он также выразил отдельную благодарность коллективу Видновского перинатального центра за профессионализм и помощь школьникам, которые когда-то, возможно, свяжут свою жизнь с медициной.

Отметим, что выпускной вечер стал и демонстрацией полученных компетенций: участники прошли интерактивную викторину, успешно выполнили итоговые задания и подтвердили уверенное владение материалом. Завершился праздник концертной программой с участием местных творческих коллективов — «Звездный вальс» и «Эврика».