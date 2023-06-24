Выпускные в московских школах перенесут на неделю

Об этом сообщил департамент образования и науки Москвы. В своем микроблоге представители этого ведомства заявили, что сдвиг предполагается не только для тех выпускных, которые проводятся в школах, но и для общегородского вечера, который должен был состояться в Парке Горького. Бал в Кремле также был отменен.

В Москве и Московской области ранее был объявлен режим контртеррористической операции. По всему городу предприняты дополнительные меры по обеспечению безопасности.