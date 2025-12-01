«Выработала ресурс»: в Люберцах заводчики-изверги обрекли на гибель истощенную родами корги

Жестокий инцидент, всколыхнувший соцсети, произошел в минувшие выходные в поселке Малаховка городского округа Люберцы. Рядом с мусорным контейнером у Летнего парка была обнаружена едва живая собака породы корги в ошейнике. REGIONS выяснил ее судьбу.

Случай вскрыл изнанку недобросовестного коммерческого разведения животных. Находка, больше похожая на выброшенный ненужный инвентарь, оказалась четырехлетней девочкой, истощенной многократными родами. Очевидцы немедленно обратились в администрацию округа с просьбой проверить записи с камер видеонаблюдения для установления и наказания владельцев, бросивших животное.

Как узнала собаку, получившую кличку Юта, не раздумывая взяла к себе местная жительница Надежда, несмотря на то что в ее доме уже живут пес и кошка.

«Несмотря на то что у нас уже есть кошка и пес, мы сразу решили, что заберем собаку. И было понятно, что в данной ситуации ей будет нужна адаптация и много внимания и времени, чтобы она пришла в себя», — делится жительница Малаховки.

Первый же визит к ветеринару показал чудовищные последствия жизни, которую вела Юта. Организм собаки был истощен частыми беременностями, она имела проблемы с задними лапами, а отросшие до невероятных размеров когти впивались в подушечки, причиняя боль при каждом шаге. Ветеринару пришлось их экстренно состригать. Сейчас после прогулок лапы обрабатывают антисептиком.

Состояние собаки красноречиво говорило о полном отсутствии заботы: сильный запах, обильная линька, признаки физического и, вероятно, психологического истощения. Сейчас Юта постепенно приходит в себя в новом доме. Она хорошо ест, гуляет на участке и налаживает отношения с другими питомцами. С псом Персивальдом контакт установился быстро и спокойно, а с кошкой Аей процесс идет сложнее, но прогресс уже есть – меньше шипения и больше наблюдения. В планах у Надежды – вычесать и отмыть новую подопечную, подарив ей не только кров, но и достойное качество жизни.

Пресс-служба администрации городского округа подтвердила, что по факту произошедшего Малаховским отделом полиции проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение в отношении лиц, причастных к жестокому обращению с животным.

Ранее сообщалось, что администрацию российского города оштрафовали за нападение собаки на ребенка.