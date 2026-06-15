Выращивание новых зубов может стать доступным через 10 лет

Ученые в Японии тестируют препарат, способный запускать рост новых зубов у человека. Технология уже показала результат на животных, но до массового применения остаются годы. Об этом рассказывает REGIONS подмосковный стоматолог Евгений Зарубин.

Исследования по восстановлению утраченных зубов переходят от экспериментов к клиническим испытаниям. Наибольший интерес вызывает разработка, связанная с активацией естественного роста зубной ткани у человека.

Японская разработка приближает регенерацию зубов

Группа ученых из Медицинский университет Киото совместно с компанией Toregem Biopharma создала препарат, который воздействует на ген USAG-2. Его блокировка запускает процесс формирования новых зубов.

В экспериментах на животных уже зафиксирован рост зубной ткани, что стало основанием для перехода к испытаниям на людях.

Клинические испытания и сроки появления технологии

Первая фаза тестирования стартовала в 2024 году в Японии с участием добровольцев. При успешных результатах и прохождении всех этапов проверки препарат может выйти на рынок примерно к 2030 году.

Однако специалисты отмечают, что даже после этого потребуется время на международную регистрацию и адаптацию технологии в разных странах, включая Россию.

Другие подходы к восстановлению зубов

Параллельно развиваются методы выращивания зубов из стволовых клеток и биоинженерные технологии с использованием специальных каркасов. В этих случаях клетки пациента пытаются направить на формирование полноценного зуба в лабораторных условиях.

Пока такие разработки остаются на ранних стадиях из-за сложности структуры зуба, который состоит из нескольких типов тканей и требует точной организации их роста.

Когда технология станет доступной в Подмосковье

По оценкам специалистов, массовое применение методов выращивания зубов возможно не ранее чем через 10–15 лет. Даже в этом случае их стоимость и доступность будут зависеть от уровня развития медицинской системы и страховых программ.

Пока же пациентам предлагаются традиционные решения, включая имплантацию и съемное протезирование, которые остаются единственным доступным вариантом восстановления зубов.

Что доступно уже сейчас

Стоматологи подчеркивают, что современные протезы стали значительно комфортнее и эстетичнее. Они позволяют частично компенсировать утрату зубов до появления более совершенных биотехнологий.

Среди специалистов, комментирующих перспективы отрасли, отмечается, что технология будущего пока не заменяет необходимость решать проблему здесь и сейчас.