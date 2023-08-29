«Вырастет количество смертей»: новое суперлуние пробудит маньяков и приведет к катаклизмам

В июле человечество уже могло наблюдать загадочное астрономическое явление, которое беспокоило многих эзотериков и астрологов — суперлуние. Оно надвигается к нам и сейчас — следующее суперлуние можно будет увидеть уже завтра.

По словам экспертов, предыдущее такое явление повлияло на маньяков и людей с психологическими заболеваниями, сделав их агрессивнее и опаснее. Эзотерик Марианна Абравитова рассказала, чего нам ждать от очередного суперлуния. По ее словам, оно станет пиковой точкой негатива и принесет россиянам и жителям других стран немало бед.

«Нас ждут природные и техногенные катаклизмы. Во время суперлуния и еще целую неделю после него нас ожидают землетрясения, наводнения, извержения вулканов, цунами и торнадо», — предупредила Абравитова в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница заявила, что новое суперлуние снова повлияет на активность маньяков и других психически нездоровых людей.

«Даже обычное полнолуние пробуждает преступников, а суперлуние действует на них в разы сильнее. Советую посидеть дома ближайшие пару недель, чтобы избежать встречи с маньяком или другими асоциальными личностями», — порекомендовала эзотерик.

Помимо прочего, под угрозой окажется здоровье многих людей. Абравитова добавила, что суперлуние вызовет обострение сердечно-сосудистых заболеваний и ужесточит для некоторых проблемы с нервной системой.

«Особенно это касается людей, которые страдают от депрессии. Также вырастет количество смертей. В это время особенно учащаются самоубийства», — пояснила эзотерик.

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