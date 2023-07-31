«Будет тянуть на совершение преступлений»: эзотерик рассказала, чего ждать от «голубой» Луны

Многие люди напуганы приближением масштабного астрологического события — суперлуния. Оно случится уже завтра. А ведь даже простое полнолуние оказывает на жизнь и здоровье серьезное влияние, по мнению специалистов.

Эзотерик Марианна Абравитова рассказала, чего ждать от суперлуния, и чем оно может быть опасно.

«Суперлуние или так называемая «голубая» Луна — это природное явление, которые воздействуют на людей с психическими заболеваниями и отклонениями», — пояснила Абравитова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, по статистике в период таких явлений активизируются маньяки и шизофреники. Они входят в острую фазу своих заболеваний, словно оборотни.

«Конечно, такие астрологические события представляют определенную угрозу для людей. Особенно для так называемых жертв. Дело в том, что в психологии маньяк и жертва — это два зависимых понятия. Маньяк всегда увидит в толпе свою жертву. И не просто так существуют, например, женщины, которые постоянно подвергаются насилию. Они притягивают маньяков», — подчеркнула Абравитова.

Эзотерик советует таким людям воздержаться от прогулок и посещения сомнительных мест в период суперлуния, чтобы избежать неприятностей.

«Сейчас разные болезненные состояния будут проявляться. Маньяков будет тянуть на совершение преступлений», — подытожила эзотерик.

Ранее эксперт рассказала, чем закончится скандал с известным пластическим хирургом.