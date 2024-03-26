Вырастивший самую большую тыкву в России фермер из Луховиц собирается идти на новый рекорд

Луховичанин уже начал идти к своей цели. Недавно он поделился в соцсетях фото с пророщенным семечком, из которого, возможно, вырастет рекордная тыква-гигант. В успех этой идеи верится охотно, ведь уже три тыквы Гусева попадали в Книгу рекордов России. В 2022 году чемпионкой стала его гигантша Атланта весом в 771 кг. В 2023 году фермер победил на фестивале бахчевых культур «Агробатл-2023», хотя его тыква «Воин» весила уже меньше предыдущей - 591 кг. Всему виной холодное лето.

«Тыкву назвали Воином, потому что она сражалась за выживание. Сначала ее атаковали насекомые, муравьи, а еще болезни и холода, потом град побил листву. Мы боролись за результат, поэтому и решили так ее назвать. Надо, чтобы лето было теплым, в особенности июль. Этот месяц – главный. За 30 июльских дней она прибавляет основную массу. Месяц был холодным, и тыква росла не так, как надо. В пик роста она может прибавлять до 26-28 кг за сутки, а у нас больше 15 кг не выходило. Мы так 200 кг за июль потеряли», - объяснил Гусев.

Фермер не стал раскрывать всех секретов выращивания. Лишь отметил, что придерживается одной технологии, использует органику с огорода, в том числе и натуральный компост. Житель округа занимается выращиванием тыкв уже семь лет.

«Изначально хотел вырастить тыкву весом 800-850 кг в Московской области. В 2022 году приблизился к цели. Тыква весила 771 кг. Чуть-чуть не добрала из-за ранних морозов. Если бы их не было, тыква перешла бы за 800 кг», - отметил фермер.

Андрей Гусев признался, что увлечен не только выращиванием тыкв, но и самим процессом участия в мероприятиях. Его поддерживает и сопровождает семья.