Выросло число пострадавших при крупном пожаре на востоке Москвы

При пожаре в бывшем здании Электрозавода в Москве, где располагались творческие студии и офисы, в разной степени пострадали 16 человек. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

Собеседник агентства сообщил, что после пожара в здании на Электрозаводской выросло число обратившихся к медикам. Помощь специалистов понадобилась 16 людям, включая ребенка. Однако госпитализация понадобилась пяти людям.

Отметим, что по данным МЧС России в здании ликвидировали открытое горение, а также вывели всех посетителей и сотрудников. Выяснением причин возникновения пожара занимаются компетентные органы, СК ведет расследование по делу об оказании небезопасных услуг. По предварительным данным, в здании могла быть неисправность в проводке. Узнают, какие нарушения пожарной безопасности были допущены.

Посетители бывшего здания электрозавода рассказывали, что спасались через окна и выбивали двери при появлении дыма. Они не слышали сигнала тревоги.