Выжившие при пожаре на Электрозаводе рассказали о своем спасении

Находившиеся внутри бывшего здания московского Электрозавода, отданного под офисы и студии, были вынуждены спасаться через окна и ломать двери. Это каналу «Осторожно, Москва» рассказали два спасшихся посетителя центра.

Посетители центра и собеседники журналистов отметили, что о пожаре узнали только из чатов и из-за повалившего дыма, ведь никаких сигналов тревоги не было. Как только стало ясно, что начался пожар, молодые люди начали искать выход самостоятельно. Им не повезло находиться на втором этаже в скейт-парке рядом с эпицентром: дым быстро стал заполнять помещение, что осложняло поиски вариантов.

Как рассказали спасшиеся из пожара, они в итоге стали ломать окна и двери. Если бы они растерялись, то могли надышаться дымом и пополнить список пострадавших. Однако в итоге ребята спустились в технические помещения и вышли уже через них. Количество оставшихся в зале собеседники оценили примерно в 30 человек.

По предварительным данным, из горящего здания на востоке Москвы спасли около 90 человек, еще 120 смогли эвакуироваться самостоятельно. По данным РИА Новости, пять человек госпитализированы, еще десять обратились за медпомощью.

По состоянию на 21.00 по мск сотрудникам МЧС удалось найти и вытащить из горящего здания всех людей.

Ранее сообщалось, что еще несколько человек пострадали при пожаре на востоке Москвы.