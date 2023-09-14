Выросло число пострадавших в ДТП с маршруткой и «КамАЗом» в Волгоградской области

Число пострадавших в серьезном ДТП в Волгоградской области, которое произошло днем 14 сентября, увеличилось до девяти человек. Об этом пишет ТАСС в четверг.

Три человека были госпитализированы с травмами – это двое мужчин и одна женщина. Им оказывают помощи медики. Еще пятеро пострадавших отказались от госпитализации, их осмотрели в приемном покое.

Одна женщина обратилась в больницу самостоятельно. Напомним, что в Волгоградской области столкнулось маршрутное такси и «КамАЗ», в результате чего маршрутка перевернулась.