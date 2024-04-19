Вырванное с корнями дерево рухнуло на детский интернат в Туле

Дерево «прилетело» на крышу тульского интерната из-за штормового ветра. Об этом сообщают Тульские известия со ссылкой на местный паблик.

В Туле 19 апреля бушуют дожди и ветер. Жители сообщили, что недавно шторм с корнями вырвал дерево, растущее у детского интерната на ул. Софьи Перовской, 47. Судя по фотографии в паблике «Тула Жесть», дерево свалилось в сторону здания, а его верхняя часть оказалась на крыше.

По предварительным данным, никто в интернате или на улице не пострадал.

Еще одно дерево рухнуло на улице Новомосковской, 27. Ветер аналогично повалил многолетнее растение и опрокинул его на детскую площадку. В этом случае пострадавших также не было.

Синоптики и местные службы МЧС предупреждали, что в Туле ожидается девятибалльный шторм. Жителям не рекомендовали находиться на улице близ шатких конструкций и деревьев.

Ранее сообщалось, подмосковных автомобилистов призвали по возможности отказаться или ограничить поездки на машине во время шторма.