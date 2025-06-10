Вышедший из колонии Ефремов вернется в кино с главной ролью в антиутопии

Михаил Ефремов впервые после освобождения получил главную роль в новом проекте. Режиссер Сергей Кальварский в беседе с сайтом aif.ru подтвердил , что актер снимется в его антиутопическом сериале.

Съемки сериала начнутся уже в 2025 году. Детали сюжета и название проекта пока держатся в секрете. Однако режиссер подтвердил, что Ефремова он поставит на главную роль.

Переговоры о сотрудничестве велись, еще когда Ефремов находился в СИЗО. Это будет не первая работа актера после колонии — ранее СМИ сообщали о другом проекте с его участием, запланированном на этот год. Однако вместе с этим информацию о 13-миллионном гонораре, распространенную в масс-медиа, опровергла представитель Ефремова Татьяна Глаголева.

Ранее сообщалось, что известно о любовнице Михаила Ефремова из колонии.