Петербуржец попался на сексе со школьницей после выхода из тюрьмы

Мужчина вступил в неправомерную связь с несовершеннолетним лицом, за что был отправлен в тюрьмы. В мае 2022 года заключенный вышел на свободу, но уже спустя неделю снова попался на аналогичном преступлении. Как сообщает издание «Vse42.ru», петербуржец попался на сексе со школьницей.

После задержания мужчины девочка попросила следователей держать ее в курсе всех перемещений злоумышленника, так как боялась.

Суд в Петербурге признал мужчину виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы. Свой срок преступник будет отбывать в колонии строгого режима. Также он не сможет участвовать в деятельности и занимать должности, связанные с детьми.