«Вышел на пенсию, заболел и умер»: названа опасность раннего ухода с работы

Многие мечтают создать пассивный доход и уйти на пенсию в 30-40 лет, чтобы отдыхать. Однако такая идея может оказаться губительной.

Как рассказала бизнес-консультант и наставник топовых менеджеров Татьяна Чибиняева, человек деятелен по своей природе.

«Рано нельзя на пенсию выходить, потому что мы всегда что-то должны делать, нам нужно иметь и хобби, и друзей. У нас есть семья — родители, потом дети. Так заложено нашими предками — принадлежность к стае. Для нас это работа — быть нужным. Часто можно услышать: «Вышел на пенсию, заболел и умер». Поэтому никогда нельзя останавливаться работать», — уточнила наставник в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы, она и сама решила приостановить свою карьеру на пике ее развития, дав дорогу молодым.

«Но, уходя, я уже нарастила дополнительные карьерные треки. Наставничество, свой собственный консалтинг, садоводство. Я еще картины пишу маслом, причем у меня было три международных выставки. Так что человек не должен зацикливать себя на чем-то одном, но и просто так перечеркивать все, чему ты всю жизнь учился, то, в чем ты реальный ас, тоже нельзя. Это обнуление», — пояснила Чибиняева.

Поэтому, дополнила финансист, она всегда ратует за карьерный бизнес-план, который нужно начинать еще со студенчества, чтобы когда человек вышел на пенсию, для него это не стало бы крахом жизни.

«Нужно создать дополнительные источники средств, чтобы человека не покидало удовлетворение, а его социальный круг не менялся. Это важно для ментального здоровья. Мы сами — хозяева своей жизни и, например, для меня понятия пенсии не существует. Потому что я знаю, что я буду всегда востребована. Всегда буду находить такое дело, которое будет полезно и мне, и кому-то еще. Пусть это будет маленький круг, но он будет», — подытожила собеседница.

Ранее юрист назвала людей, которые имеют право выйти на пенсию раньше срока.