Вышел в кусты и исчез навсегда: загадочное исчезновение ветерана МЧС в Таиланде

В Таиланде разыскивают 38-летнего россиянина Владислава Пузанова из Ангарска, который отправился на отдых с семьёй, чтобы отметить выход на пенсию и получение статуса ветерана МЧС, а затем бесследно исчез. Подробности приводит администратор русскоязычного Telegram-канала «Паттайя от А до Я» Светлана Шерстобоева, передает « Лента.ру ».

По словам супруги пропавшего, 30 мая мужчина вышел на прогулку с другом, оставив её и троих детей в гостиничном номере. Приятели направились на пляж, где россиянин отошёл в кусты справить нужду. Это обернулось задержанием за нарушение общественного порядка. В участке Пузанов заплатил штраф и был отпущен. После этого он посадил товарища в такси, а сам собирался вернуться в отель.

С того момента его местонахождение неизвестно. У туриста нет тайской сим-карты, телефон быстро разряжается, на звонки и сообщения он не отвечает. Особая примета — шрам на правой брови. Рост пропавшего 175 сантиметров, вес 76 килограммов.