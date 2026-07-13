Вышла на свободу и записала обращение: что сказала москвичка, осужденная за кальян на куличе

Москвичка Ксения Белоусова, осужденная за курение кальяна на пасхальном куличе, вышла на свободу и записала видеообращение. В конце мая ее приговорили к трем годам лишения свободы по обвинению в оскорблении религиозных чувств, однако 3 июля апелляционный суд заменил реальный срок на 200 часов обязательных работ, передает MSK1.RU .

В своем обращении Белоусова еще раз извинилась перед всеми, кого задели ее действия, и призналась, что искренне сожалеет о случившемся. Она также выразила благодарность Русской Православной Церкви за поддержку в трудный период, отметив, что никогда этого не забудет. По ее словам, именно представители РПЦ инициировали ходатайство о смягчении наказания.