Вышла новая книга о Бородинском сражении

В произведении описывается исторический период, который предшествовал легендарной битве на Бородинском поле, время самого сражения, когда «на полях Бородина с Россией билася Европа».

Повествование ведется от лица Александра Щербина. Это реальный человек, который во время Отечественной войны 1812 года служил прапорщиков в Свите Его Величества. Его записки и воспоминания об этой эпохе стали основой произведения и придают ему особую значимость и достоверность.

В книге также представлены изображения предметов коллекции Бородинского музея. Они позволят читателю погрузиться в атмосферу тех событий, которые описываются в книгу.

Произведения рекомендовано для семейного чтения, ее можно купить в музее-заповеднике «Бородинское поле».