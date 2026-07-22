Вышла за сережкой и пропала: что известно об исчезновении 13-летней девочки в Пущино

В подмосковном Пущино возбуждено уголовное дело после исчезновения 13-летней девочки, которая 19 июля вышла из частного дома и не вернулась. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Московской области.

По информации ведомства, подросток проживал вместе с семьей в частном домовладении. После поступления сигнала о ее пропаже следователь территориального отдела незамедлительно инициировал расследование. На месте работали криминалисты и оперативные сотрудники: осмотрены само домовладение и записи с камер наружного наблюдения, допрошены мать, бабушка и другие свидетели, изъяты образцы буккального эпителия. Сейчас поиски продолжаются с привлечением специальных отрядов.

В пресс-службе прокуратуры Московской области уточнили, что, со слов матери, девочка отправилась искать потерянную сережку и не взяла с собой мобильный телефон. Надзорное ведомство поставило ход расследования на контроль.