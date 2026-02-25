Вышли на связь с тем миром: что на самом деле значит зов мертвых родственников во сне

Священник рассказал, как относиться к сновидениям, в которых покойный зовет за собой, и объяснил, почему важнее личной молитвы. Об этом пишет Кулик .

Представитель Русской православной церкви дал разъяснение относительно сновидений, в которых фигурируют усопшие. Священнослужитель призвал верующих не поддаваться панике, если во сне покойный зовет их за собой.

Он пояснил, что такие сны не должны становиться причиной для страха или суеверного ужаса. По словам церковнослужителя, это скорее напоминание о духовной связи между живыми и ушедшими. Подобные видения призывают живых вспомнить о своем долге перед усопшими, которые по-прежнему нуждаются в молитвенной помощи.

В своем комментарии священник особо подчеркнул ценность искренней молитвы. Он отметил, что живое и идущее от сердца обращение к Богу имеет гораздо большую силу, чем просто формальный заказ поминовения в храме, будь то годовая панихида или сорокоуст. Главное, что может дать живой ушедшему, — это чистосердечная молитва.