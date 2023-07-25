Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле украинскими войсками. Комментируя гибель журналиста, представитель Америки Майкл Карпентер заявил, что атаки по представителям СМИ недопустимы. Данное высказывание возмутило Марию Захарову, отметившую, что погиб конкретный журналист, имя которого американские власти решили не называть, а причиной его смерти стал киевский режим, который спонсирует Америка. Представитель МИД также подчеркнула, что невозможно осуждать атаки на журналистов и продолжать их спонсировать.

Захарова заявила, что Америка не имеет права делать подобные заявления до тех пор, пока продолжает поставлять вооружение украинским боевикам. Учитывая, что, по данным Минобороны, журналист погиб в результате обстрела кассетными боеприпасами, Захарова обещала, что виновные в жестокой расправе будут найдены и понесут наказание.