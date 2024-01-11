В феврале в столице Латвии будет проведен специальный семинар, на котором будут обучать, как лучше разжигать социальную и национальную вражду. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Его слова привел ТАСС .

Аудиторией этого мероприятия станут россияне, которые уже являются выпускниками американских программ. Им будут объяснять, как возможно вмешаться в выборы в России, а также дискредитировать ее руководство, пользуясь социальными сетями.

«Роль «наставников» сыграют сотрудники американcких спецслужб, работающие в посольствах США в Мoскве и Риге под прикрытием дипломатических должностей», - заявил директор СВР.

Семинар будет проходить с 16 по 18 февраля. После него предполагается уже более активное втягивание российских граждан, которые проходили обучение у американцев, в борьбу с руководством собственной страны. В данный момент разрабатывается подробная программа по такому вовлечению.

Ранее Сергей Нарышкин пообещал, что планы Запада по проигрышу РФ в украинском конфликте, не будут реализованы. Он убежден, что противники России со временем поймут бесплодность своих усилий.