Нарышкин: спецслужбы США проведут в Риге семинар по разжиганию вражды в России
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В феврале в столице Латвии будет проведен специальный семинар, на котором будут обучать, как лучше разжигать социальную и национальную вражду. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Его слова привел ТАСС.
Аудиторией этого мероприятия станут россияне, которые уже являются выпускниками американских программ. Им будут объяснять, как возможно вмешаться в выборы в России, а также дискредитировать ее руководство, пользуясь социальными сетями.
«Роль «наставников» сыграют сотрудники американcких спецслужб, работающие в посольствах США в Мoскве и Риге под прикрытием дипломатических должностей», - заявил директор СВР.
Семинар будет проходить с 16 по 18 февраля. После него предполагается уже более активное втягивание российских граждан, которые проходили обучение у американцев, в борьбу с руководством собственной страны. В данный момент разрабатывается подробная программа по такому вовлечению.
Ранее Сергей Нарышкин пообещал, что планы Запада по проигрышу РФ в украинском конфликте, не будут реализованы. Он убежден, что противники России со временем поймут бесплодность своих усилий.