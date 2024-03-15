Высокая явка: жители Дубны активно голосуют на избирательных участках в первые часы выборов

Президентские выборы официально стартовали в России 15 марта. Первые пункты для голосования открылись и в подмосковной Дубне, где люди показали высокую явку. Всего в округе действуют 28 избирательных участков.

Наблюдатели и работники участковых избирательных комиссий зафиксировали высокую явку уже в первые часы после открытия пунктов. Жители округа приходят утром целыми семьями, чтобы выразить свою гражданскую позицию.

«28 избирательных участков Дубны открыты и ждут каждого, кто готов принимать решения и нести за них ответственность, кто готов реализовать свое избирательное право», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Напомним, что голосование на выборах президента РФ будет проходить три дня: 15, 16 и 17 марта.