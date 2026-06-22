Высокая температура, сыпь и слабость: россиянам назвали симптомы лихорадки денге на фоне вспышки на Шри-Ланке

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Николая Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с РИА Новости рассказал о симптомах лихорадки денге и текущей эпидемиологической ситуации. По его словам, заболевание проявляется высокой температурой, лихорадочным состоянием, мышечными болями, головной болью, резкой слабостью, тошнотой и иногда сыпью.

В некоторых случаях болезнь может протекать в геморрагической форме. Для точной диагностики, подчеркнул специалист, необходимы эпидемиологические данные и лабораторные исследования.

По данным Роспотребнадзора, на Шри-Ланке с начала 2026 года зарегистрировано более 44 тысяч случаев лихорадки денге, 28 из которых закончились летальным исходом. Лечение заболевания, по словам Альтштейна, пока остается только симптоматическим — используются жаропонижающие и болеутоляющие препараты. В настоящее время ведется разработка российской вакцины против денге.

Лихорадка денге — вирусное заболевание, переносимое комарами. Оно распространено в Юго-Восточной и Южной Азии, Африке, Океании и странах Карибского бассейна.