«Высокая травматизация»: выяснилось, почему столичная школьница попыталась покончить с собой после смерти крысы

Смерть любимого домашнего питомца чуть не заставила распрощаться с жизнью 14-летнюю девочку из столичного района Дорогомилово, сообщает SHOT . Обнаружив утром, что ее крыса умерла, школьница еле досидела уроки в школе и пришла домой к бабушке.

Та вызвала сворую помощь. По ее словам, девочка была вялой, с трудом говорила и постоянно плакала. Подростка экстренно госпитализировали с отравлением, полиция проводит проверку.

Психолог Наталья Наумова рассказала, почему дети так тяжело переживают смерть домашних питомцев и как помочь ребенку справиться с горем.

«Ребенку особенно тяжело воспринимать смерть. Возможно, в семье девочки до этого случилась какая-то трагедия. Такая высокая травматизация образуется в возрасте с 6 до 8 лет: если ребенок видит, что умирает кто-то из близких, появляется страх еще кого-то потерять», — рассказала Наумова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Психолог подчеркнула важность родительской помощи в этот непростой период в жизни ребенка.

«Свое домашнее животное всегда жалко, ребенок к нему привязывается. Конечно, он переживает, но очень важно осознать собственную ценность, и в этот момент рядом должны быть близкие люди, которые поддержат. Привязанность к животным — это не плохо, но родителям нужно говорить о ценности самого ребенка. Показать, как правильно отпускать умершего», — пояснила специалист.

Если ребенку очень тяжело, продолжила Наумова, он постоянно безутешно плачет, то родителям стоит показать его специалистам, чтобы не пропустить старт психического расстройства. Детям с такой низкой стрессоустойчивостью иногда может потребоваться постоянная помощь психолога, заключила эксперт.

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