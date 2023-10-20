«Инфантильность и нарциссизм»: психолог объяснила, почему пожилые мужчины ищут женщин без детей

На сайтах знакомств довольно часто встречаются анкеты мужчин старше 45 лет, которые ищут женщин непременно без детей. У некоторых это вызывает ироничную улыбку, а кого-то такие требования раздражают, и они начинают подозревать, что эти мужчины либо неадекватно оценивают самих себя, либо даже психически нездоровы.

Мы спросили семейного психолога Наталью Наумову, на что рассчитывают мужчины предпенсионного возраста, которые ищут себе спутницу жизни без детей.

По ее словам, причин таких завышенных мужских требований может быть множество.

«Это и нарциссизм, и страх ответственности с неготовностью ее нести, и внутренняя инфантильность. И в целом, человек просто хочет получить удовольствие — для этого он и ищет себе женщину», — рассказала Наумова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Многие живут в плену своих комплексов и предубеждений, уверена психолог.

«По мнению такого мужчины, окружающие сочтут его недостаточно классным, раз он взял женщину с ребенком от другого мужчины. Иногда мужчины идеализируют себя самих и ищут достойнейшую представительницу женского пола, у которой, конечно, по их мнению не может быть детей от предыдущих отношений», — пояснила Наумова.

Не стоит осуждать этих людей, посоветовала Наумова. У каждого из них была своя травмирующая ситуация, свои потребности и причины, по которым до сих пор не удалось создать семью. Мужчины точно так же, как и женщины, боятся разочарования. У многих такое поведение — это своего рода психологическая защита, заключила эксперт.



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