«Высокая вовлеченность»: в Центре образования №2 в Красноармейске депутаты встретились с педагогами

В понедельник, 23 марта, депутат Московской областной Думы Александр Легков, депутаты Городского округа Пушкинский Дмитрий Кульков и Михаил Сухарев и уполномоченный главы округа Ольга Алексеева встретились с педагогическим коллективом Центра образования №2 в Красноармейске.

Участники встречи уделили приоритетное внимание инициативам, которые уже развиваются в образовательном учреждении и получают положительные отзывы от специалистов.

На базе центра образования функционирует пункт плетения маскировочных сетей, который недавно посещал Дмитрий Кульков. Депутат высказал мнение, что педагоги и школьники демонстрируют высокую вовлеченность.

Кроме того, с детьми регулярно проводят разъяснительные беседы, в ходе которых ученики понимают важность гражданской ответственности и поддержки российских военнослужащих.

Во время мероприятия участники также обсудили реализацию дополнительных инициатив, важных для развития молодого поколения. В их числе — приглашение ветеранов СВО на «Уроки мужества» и проведение акций по написанию писем участникам спецоперации. Школьники продолжат участвовать в сборе гуманитарной помощи. Работа в данном направлении в округе проходится системно и регулярно.

Участники встречи высказали мнение, что формирование у подрастающего поколения ощущения личной причастности к судьбе государства и понимания важности помощи тем, кто стоит на страже Родины, сегодня выступает в качестве ключевого приоритета для всего общества.